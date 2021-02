CorSport - De Laurentiis ha avocato a sé ogni scelta tecnica: Giuntoli potrebbe andare via

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come nel Napoli possa esserci una rivoluzione anche nell'area tecnica: "In cinque mesi, dopo essersi soffermato a dare un’occhiata dentro di sé, c’è tutto il tempo per guardarsi intorno: e da qui a giugno, ci sarà un mondo che si muoverà, panchine comprese. Aurelio De Laurentiis ispeziona questo calcio che ormai gli appartiene da sedici anni e pensando seriamente ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Giuntoli, ha già avocato a sé ogni decisione tecnica, da sviluppare attraverso riflessioni che richiederanno un’analisi ampia"