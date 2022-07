CorSport - De Laurentiis e Spalletti faranno l'impossibile per convincere Koulibaly a restare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive come De Laurentiis e Luciano Spalletti faranno di tutto per tenere Kalidou Koulibaly a Napoli. Magari anche con un rinnovo di contratto.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"La resistenza di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis è destinata ad andare oltre. L'obiettivo di tutti è sempre stato quello di convincere Koulibaly a restare, non solo per il prossimo anno ma praticamente a vita, per lui e solo per lui era in atto un tentativo di rinnovo senza badare ai parametri di ridimensionamento dei costi.

Se poi proprio non ci dovessero essere i margini per trattenerlo, la valutazione di Koulibaly comunicata anche a Ramadani (quindi a ogni pretendente) è sempre stata fissata a quota 40 milioni. Così per tutti, per la Juve forse sarebbe anche di più".