CorSport - De Laurentiis aveva comunicato ritiro ad oltranza ai dirigenti dopo Empoli-Napoli

Aurelio De Laurentiis era davvero pieno di rabbia al fischio finale di Empoli-Napoli. La prestazione della squadra, alla sua decima sconfitta stagionale, non è stata esaltante. Una sconfitta pesante sotto tutti i punti di vista tanto che il presidente, come rivela il Corriere dello Sport, aveva pensato a caldo di portare la squadra in ritiro ad oltranza.

Empoli Napoli: la reazione di De Laurentiis

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva pensato davvero di portare tutta la squadra in ritiro ad oltranza dopo la pessima prestazione contro l'Empoli di sabato pomeriggio. Il numero uno della SSC Napoli era davvero su tutte le furie. Ecco cosa si legge sul quotidiano: