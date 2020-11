CorSport - Da Gattuso un SOS in direzione De Laurentiis e Giuntoli! È esploso più volte in 348 giorni, stavolta è saltato il collegamento interno tra allenatore e ds

Ultime notizie Napoli - L’eco dell’ammutinamento e un Sos per ADL e Giuntoli. Si intitola così l’editoriale di Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, del quale vi proponiamo uno stralcio

“Gattuso, in trecentoquarantotto giorni, è invece esploso già (e almeno) quattro volte. E la sensazione che si percepisce da quelle urla è in un «SOS» che sembra voglia arrivare sino a Giuntoli o magari a De Laurentiis, per dotarsi d’uno schermo protettivo del quale forse sente il bisogno. Stavolta è saltato il collegamento interno tra allenatore e ds, c’è un vuoto - nelle funzioni - che va colmato e il resto l’ha fatto, a caldo, quella incapacità di assorbire il bruciore schiacciante della sconfitta”