CorSport critico: troppi errori difensivi del Napoli! C’è una partita che segna la svolta in negativo

Ultime notizie Napoli - Cinque gol subiti nelle ultime due trasferte. I numeri lanciano l’allarme e condannano la difesa del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

“Il Napoli ha regalato la vittoria con due reti evitabili. Gli errori sono troppi e fanno rumore, perché evidenziano le difficoltà collettive di un reparto in crisi, con leggerezze dei singoli, l’equilibrio smarrito di una squadra lunga e in confusione. C’è una partita che segna la svolta in negativo: prima della dodicesima giornata, Inter-Napoli, la formazione di Gattuso aveva subito otto gol in campionato. Meno di uno a partita. Dopo, in dieci gare, ne ha rimediati tredici. Solo con Parma e Fiorentina ha blindato la sua porta”