CorSport critica Osimhen: zero gol contro le big. Non è all'altezza di fare ancora la differenza

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come Victor Osimhen quest'anno abbia segnato zero reti contro le big del nostro campionato. Un dato pesante che impone delle riflessioni sul potenziale e sul rendimento del centravanti quando incontra avversari di livello più alto.

"Osimhen ha esaurito con la Roma le sue chance di sfatare quello che ormai sembra un tabù: segnare a una grande. Strano davvero il rapporto di Victor con le squadre d'elite, con le migliori d'Italia, considerando che in quasi due anni, fermo restando i periodi d'assenza per i due gravi infortuni alla spalla e al viso, è riuscito a fare centro soltanto con l'Atalanta a ottobre 2020 (prima rete con il Napoli) e con la Lazio ad aprile 2021. Poi, zero. Mai più. E soprattutto mai nel corso di questo campionato, nei momenti cruciali degli scontri diretti per lo scudetto o nelle sfide da dentro o fuori: tipo quella con i giallorossi, appunto. E allora, la parabola di Osimhen: in crescita sotto il profilo del rapporto reti/partite/minuti rispetto alla prima stagione azzurra, però non ancora all'altezza di chi riesce a fare la differenza quando la squadra ha bisogno di uomo in grado di farla".