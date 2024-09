CorSport - Conte potrebbe variare il modulo del Napoli: le possibili soluzioni tattiche

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte ha impostato la preparazione estiva prettamente sulla cura del 3-4-3 o 3-4-2-1 che dir si voglia, come racconta il Corriere dello Sport.

Conte potrebbe variare il modulo del Napoli

Conte ha inserito nel gruppo il totem Lukaku a un paio di giorni dalla partita; “d’ora in poi, con la rosa al completo, potrà anche pensare di variare uomini e sistema, McTominay sarà un’arma che Conte potrà sfruttare come meglio crederà, in qualsiasi soluzione tattica. Insieme con Anguissa o al fianco di Lobotka; con Lobo e Frank, tutti dentro; oppure alle spalle di Lukaku, in un tris d’assi con Neres o Politano e Kvara ai suoi fianchi”.