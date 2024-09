CorSport - Conte, possibile mutazioni in futuro: centrocampo a 3 e linea di difesa a 4

Napoli - Contro il Parma, Anguissa e Lobotka sono stati troppo spesso frullati da Sohm e Bernabé. Certo, non è sistematicamente una questione di singoli e anzi è pressoché sempre di sistema, di fase difensiva di squadra, ma è ovvio che urge qualche correttivo. Conte sta lavorando e avrebbe voluto già farlo da tempo con i nuovi, però non è stato possibile. Nel prossimo futuro Antonio in persona ha detto che potrebbe anche prevedere mutazioni genetiche, magari saltuarie o magari chissà: in un solo concetto, un centrocampo a tre, più folto e con la linea difensiva a quattro. Il Napoli, per il momento, ha lavorato a un’identità ben precisa, con il 3-4-2-1, e così marcerà fino a nuovo ordine.