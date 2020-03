CorSport - Conference call tra De Laurentiis, Gattuso ed il dott. Canonico: così il Napoli ha deciso di rinviare a lunedì gli allenamenti

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibile ripresa degli allenamenti del Napoli: "E allora, il Napoli resta a casa. La ripresa della preparazione della squadra, ormai ferma da venerdì (incluso), è stata posticipata più o meno di una settimana a dispetto dei programmi iniziali: Insigne e compagni, legittimamente in attesa e ovviamente molto preoccupati dalla pandemia di coronavirus come ogni singolo individuo, a maggior ragione residente in Italia di questi tempi, non torneranno in campo domani. No: dopo l’ennesima conference call a più voci, nel corso della quale De Laurentiis s’è ovviamente confrontato soprattutto con Gattuso e con il dottor Canonico, ieri sera il club azzurro ha deciso di rinviare a lunedì l’appuntamento al centro sportivo di Castel Volturno. Lunedì mattina, stando alla comunicazione della società: e potrebbe essere l’alba di un nuovo inizio, ma con misure precauzionali sempre più rigorose, oppure l’alba di un nuovo aggiornamento".