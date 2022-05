CorSport - Club inglesi su Rrahmani: contromossa Napoli

Calciomercato Napoli - Ci sono novità sul rinnovo di Amir Rrahmani con il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto della situazione sul contratto del difensore kosovaro con il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Rrahmani:

"Decisamente più basso è lo stipendio di Rrahmani, ma elevato e costante è stato il suo rendimento in questa stagione: crescita esponenziale, personalità, puntualità difensiva e lo splendido vizio del gol in dote (4 reti, tutte in campionato). Il suo contratto scadrà nel 2024 e qualche club inglese ha già chiesto info al suo manager, Aliaj, ex difensore della Nazionale albanese che come Ramadani incontrerà presto il Napoli per parlare del futuro".