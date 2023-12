CorSport - Cinque club interessati a Giovanni Simeone: la decisione del Napoli

Calciomercato Napoli - Il futuro di Giovanni Simeone al Napoli è tutto da decifrare si legge questa mattina sul Corriere dello Sport che evidenzia come l'argentino sia sfiorato dall'idea di cambiare aria. Stando a quanto si legge questa mattina sul quotidiano, per il Cholito ci sarebbero interessamenti da parte di club inglesi e spagnoli.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Sono diversi i club interessati al centravanti del Napoli che nell'ultima di campionato, contro il Monza, nonostante l'assenza di Osimhen e lo zero a zero blindato, ha raccolto appena cinque minuti più recupero. Sono diversi i club europei che lo seguono con attenzione. In Inghilterra ribadiscono l'interesse di Newcastle e West Ham; in Spagna, dove allena papà Diego, ci pensano Siviglia, Villarreal, Betis. Altre società potrebbero presto inserirsi. Dovranno parlare col Napoli che non vuole rinunciare all'argentino, non ora, con Osimhen out almeno un mese".