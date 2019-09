CorSport - Cercasi Ghoulam! Faouzi in calo dopo il ritiro a Dimaro, due cose hanno consigliato ad Ancelotti di tirarlo fuori con la Juventus

Cercasi Ghoulam. Che dopo una prima parte di ritiro a Dimaro foriera di buoni auspici, all’improvviso s’è fermato: e pensare che s’era presentato come una montagna di muscoli, alimentati e lucidati nel corso di una preparazione pre-estiva individuale tra Napoli, la Francia e Marbella, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Buono l’impatto nella prima amichevole, ma poi gradualmente è andata in scena una frenata: fino alla sfida con la Juve. La prima da titolare dopo la panchina con la Fiorentina, all’esordio in campionato: quarantacinque minuti molto al di sotto delle sue possibilità, il tornado Douglas Costa e un’ammonizione che a un certo punto, cioè all’intervallo, hanno consigliato a Carletto il cambio con Mario Rui. Decisamente più in palla di lui”