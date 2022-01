CorSport celebra la rete di Juan Jesus: il Var lo manda in estasi, non segnava da tre anni

Napoli calcio - Gol e non solo. Juan Jesus ha giocato una gara davvero importante contro la Salernitana. Di seguito la pagella dell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"7 - Provano a togliergli un altro gol, poi il Var lo manda in estasi: non segnava da tre anni e due mesi, non gli compete ma è bello lo stesso".