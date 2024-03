CorSport - Carlos Augusto prova il recupero per Inter-Napoli: la situazione

Carlos Augusto prova a recuperare per Inter - Napoli si legge sul Corriere dello Sport che fa il punto della situazione sulle condizioni dell'esterno sinistro di Simone Inzaghi:

"Non c’è lesione, invece, al polpaccio di Carlos Augusto, che, infatti, potrebbe anche tornare a disposizione già per il match con il Napoli di domenica prossima. Il margine è ridotto, ma in ogni caso giovedì verrà fatta una verifica delle sue condizioni, anche in base alle sensazioni che gli trasmetterà il muscolo. Ovvio che non verrà corso alcun rischio. Facile, insomma, che per il rientro del mancino si attenda la ripresa dopo la sosta, quindi la gara con l’Empoli del 1° aprile".