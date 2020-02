CorSport - Cambio modulo, zero bellezza e grande pragmaticità: così è nato il Gattusismo napoletano

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla nascita del cosiddetto Gattusismo: "Come uscire dal «Sarrismo» e ritrovarsi nel «Gattusismo» in una notte sola, rimescolando l’anima al Napoli per strappargli un sorriso. La rivoluzione «silenziosa» è in quel fascio di terra che, improvvisamente, ha strappato un’idea, pareva fosse un mantra, e ha riscritto una verità che almeno adesso, dopo l’ora e mezza di San Siro con l’Inter, dà la sensazione di essere quella autentica: c’è un’altra vita, anche senza il tridente. A Milano, contro l’Inter, il 4-3-3 è stata una maschera che Gattuso ha calato sul volto del Napoli nella disposizione iniziale; poi, sottraendo a quel corpo il diritto di palleggiare in faccia all’avversario, ma spingendolo a razionalizzare, è diventato immediatamente 4-1-4-1, con linee più inclini alla copertura che alla spregiudicatezza. Elmas esterno ha avuto un senso, come già a Ferrara, e al resto hanno provveduto Zielinski e Fabian da mezze ali, Callejon nelle sua versione più moderata , Mertens a fungere da disturbatore sulle prime uscite e Demme da equilibratore. Detto così, è semplice: ma il Napoli ha sempre corso, in passato, in avanti, mentre ora ha cominciato anche a governare lo spazio, occupandolo. Milano sa di spartiacque, e magari non sarà così, e Gattuso, dopo che sono cambiato i protagonisti, rimodella il Napoli «italianizzandolo» - catenaccio (si può dire?) e contropiede, umiltà e sofferenza - come antidoto alla paura".