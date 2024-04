CorSport - Calzona prepara 3 novità nell'undici anti-Monza

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport potrebbero essere tre le novità di formazione nell'undici di Calzona per la gara di domenica contro il Monza:

"Calzona sta approfittando della settimana piena dopo gli impegni con la Slovacchia per ridisegnare il Napoli. Domenica saranno diverse le novità di formazione. La rosa ampia sarà il primo alleato per il tentativo di riscatto. Potrebbe cambiare completamente la corsia mancina. Oltre al rientro di Kvaratskhelia, Olivera può sostituire Mario Rui e a centrocampo Zielinski, dopo un impatto incoraggiante nel finale disputato contro l'Atalanta, è in vantaggio su Traore".