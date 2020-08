CorSport - Battaglia legale tra Napoli e Roma dopo l'esposto di Giuntoli: i giallorossi preparano la controffensiva, rapporti molto tesi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "I rapporti tra la Roma e il Napoli non sono facilissimi, da sempre. E venerdì presso il Tribunale federale nazionale è prevista un’udienza di comparizione per Guido Fienga e il medico sociale della Roma, Massimo Manara, deferiti in seguito all’esposto presentato dal presidente del Napoli, che ha accusato la Roma di non aver rispettato i protocolli anti Covid nella sfida del San Paolo a luglio. La Roma considera questo un dispetto e ha preparato un controesposto, affidato all’avvocato Antonio Conte, nei confronti del direttore sportivo del Napoli, Giuntoli. Rapporti tesi, che si riflettono in una complessa trattativa di mercato".