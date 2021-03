Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Fabian Ruiz: "Il futuro? Si vedrà. Tanti interrogativi, a cominciare dalla partecipazione ai Giochi da fuoriquota: «Non so, deciderà de la Fuente: vediamo. Per ora penso all’Europeo, sarebbe bellissimo giocarlo per la prima volta». E poi sarà la volta del Napoli: ha 24 anni e una valutazione di partenza deluxe, 70 milioni. Un bel po’: lo sa anche l’Atletico Madrid, l’ultimo pretendente innamorato pazzo"