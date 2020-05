CorSport - Asta per Koulibaly, adesso c'è anche il Real Madrid: Zidane punta molto sull'ottimo feeling con l'agente di Kalidou, il retroscena

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il Real Madrid in corsa per Koulibaly. Zidane ha un ottimo rapporto con Ramadani, agente del difensore del Senegal:

"Indiscrezioni a parte, l’elenco dei potenziali acquirenti più accreditati vede sempre il Psg in testa, con il solito United a ruota, la novità Liverpool e il Real Madrid a recitare il ruolo della sorpresa. O giù di lì: un anno fa di questi tempi, e per la precisione alla vigilia della partita con l’Inter al San Paolo del 19 maggio, il suo manager Ramadani recapitò un’offerta da 90 milioni di euro firmata da Florentino. Proveniente dalla sponda reale di Madrid, insomma. Il Napoli, comunque, è forte di un contratto fino al 2023, e ciò significa che il giocatore non è in vendita e tantomeno in svendita: chi lo vuole, chi lo cerca, sa bene che il club non comincia a trattare per meno di 100 milioni".