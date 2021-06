CorSport - Assalto a Fabian: quattro big europee interessate, De Laurentiis rifiuta scambi e spara alto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle squadre interessate a Fabian Ruiz: "Se non è un, tutti lo vogliono, di certo è: lo vogliono in tanti. Fabian, signore e signori: ci sono il Psg, certo, e poi le Grandi di Spagna. Una, due e tre: il Real di Carletto, l'uomo che seguendo l'imbeccata di suo figlio Davide lo ha portato al Napoli dal Betis nel 2018; l'Atletico del Cholo Simeone; e per finire il Barcellona". Il Napoli quindi rifiuta qualsiasi proposta di scambio fissando in 65 milioni la base d'asta iniziale.