Ultime notizie Napoli - Luciano Spalletti è il tecnico del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

“L’allenatore scelto dopo un lungo, anche estenuante tour de force che ha costretto ad attraversare mezza Europa, entrerà fisicamente in contatto il 15 luglio a Dimaro-Folgarida, nella prima tranche di un ritiro che poi avrà una sua seconda fase a Castel di Sangro già in calendario per agosto. Tra l’uno e l’altro periodo, probabili amichevoli a Londra con l’Arsenal e in Francia con il Lione”