CorSport annuncia: Sarri è pronto a dire sì alla Roma! Il covid lo preoccupa, a casa sua non entra nessuno senza tampone

Calciomercato - Negli ultimi giorni i dirigenti della Roma si sono orientati su Maurizio Sarri e sono cominciati i colloqui con il suo procuratore, Ramadani. Il tecnico ha già dato la sua disponibilità come racconta il Corriere dello Sport.

“Quando si sarà liberato dalla Juventus incontrerà i dirigenti che gli offriranno un biennale da 4,5mln l’anno. Manca la firma, in questi giorni è previsto un nuovo incontro tra Ramadani e Tiago Pinto. Sarri è pronto a dire sì: è preoccupato per la situazione del Covid, è uno dei motivi che lo ha portato a non prendere in considerazione il Tottenham. A casa sua non entra nessuno senza tampone: in questi giorni è molto provato, è morta la suocera, ieri i funerali a Figline”