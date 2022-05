CorSport annuncia: Mathias Olivera secondo acquisto del Napoli

Calciomercato Napoli - Mathias Olivera sarà il secondo acquisto del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà praticamente per chiusa l'operazione per il terzino uruguaiano in forza agli spagnoli del Getafe. Mathias Olivera prenderà il posto di Faouzi Ghoulam al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Mathias Olivera

Mathias Olivera acquisto Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro del terzino Mathias Olivera: