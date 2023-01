CorSport annuncia: ecco chi sarà l'arbitro di Napoli-Juventus. Non c'erano molte alternative per il designatore Rocchi

Calcio Napoli - Chi sarà l'arbitro di Napoli-Juventus? L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela il nome del fischietto a cui verrà affidata la direzione di gara del match di venerdì allo stadio Maradona. Non si tratta certamente di Orsato che è stato escluso. Il designatore Rocchi ha puntato dritto su un nome anche per mancanza vera e propria di alternative.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Perché il migliore, nella visione di Gianluca Rocchi, che il designatore lo fa di mestiere (anche con coraggio e dedizione), risponde al nome di Daniele Doveri, 45 anni, ex internazionale (ha lasciato il posto con Valeri al duo Chiffi-Pairetto, non una grandissima mossa), presidente della sua sezione (Roma1).

Con quella di venerdì, per Doveri si tratterà del terzo Napoli-Juve diretto in carriera. I due precedenti hanno sorriso alla squadra azzurra, anche in maniera decisa. L’ultima volta, sempre al Maradona: finì 1-0, bastò un rigore di Insigne, era il marzo del 2021. La prima volta, invece, il Napoli non la dimenticherà facilmente: il 17 giugno del 2020, in piena epoca-Covid, toccò all’allora internazionale romano dirigere la finale di coppa Italia in un Olimpico deserto, 120 minuti senza reti poi dal dischetto sbagliarono Danilo e Dybala e il trofeo finì nelle mani di De Laurentiis".