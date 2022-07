CorSport - Altro che Napoli, Simeone verso il trasferimento in Liga

Calciomercato Napoli - Il nome di Giovanni Simeone è stato anche accostato al Napoli come vice Osimhen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul futuro dell'attaccante del Verona.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Un futuro in Liga, su consiglio del padre Diego. Giovanni Simeone aspetta l’offerta giusta per lasciare il Verona e trasferirsi in Spagna, vicino al papà allenatore e icona dell’Atletico Madrid. I prossimi sette giorni si riveleranno quindi fondamentali visto che il goleador classe ‘95 ha fatto sapere al club veneto di dare in questo momento priorità al campionato spagnolo".

Solo in un secondo momento verranno valutate le proposte della Premier e quelle italiane. Il Siviglia del ds Monchi si conferma la società più interessata anche se nelle prossime ore potrebbero inserirsi pure altri club iberici, a caccia di un attaccante.