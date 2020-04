CorSport - Allenamenti serie A, possibile via il 18 maggio: arresto fino a 3 mesi per i calciatori che rientrano dall'estero senza mettersi in isolamento

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibile ripresa degli allenamenti in serie A: "Per quel che riguarda gli allenamenti collettivi invece non c'è nessuna certezza, nessuna data sicura. Le squadre possono accettare sedute individuali per "ricondizionare" gli atleti (potrebbero anche toccare il pallone, naturalmente facendo tecnica individuale), ma al massimo per 2 settimane. Se questo tipo di allenamenti proseguisse per più di 15 giorni, per il calcio avrebbero poco senso. La speranza è quella che il via libera alle sedute "standard" arrivi il 18 maggio, ma come detto dipenderà dall'esecutivo che nei prossimi giorni leggerà la Certificazione delle attività sportive. Al calcio devono dare una mano la politica e un protocollo approvato e condiviso. Fermo restando che i giocatori che torneranno dall'estero un periodo di isolamento dovranno farlo. Su questo, se non saranno cambiate le disposizioni governative, non ci saranno deroghe, pena l'arresto fino a 3 mesi".