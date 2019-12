CorSport - Allan e Milik provano il recupero per il Genk: sospiro di sollievo per Mertens

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sugli infortunati in casa Napoli: "Niente Allan, e si sapeva, e niente Milik, e si sospettava: differenziato, con tabella personalizzata, per cercare di ovviare ai problemi (al costato per il mediano; al pube per il centravanti) e tentare, disperatamente, di esserci almeno martedì prossimo, quando poi ci sarà da giocarsi gli ottavi di finale. Però Mertens ha sconfitto l’influenza, quella che martedì l’ha escluso dall’allenamento, e rientra in corsa per giocarsela, per provare a convincere Ancelotti che niente lo distrae, né la Cina e né la scadenza del giugno prossimo. E poi bisognerà “allestire” una formazione, ovviamente, ma anche una mentalità".