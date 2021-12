CorSport - 50 milioni lordi più bonus, casa, auto e voli per l'Italia: cifre e dettagli della proposta choc Toronto a Insigne

Calciomercato Napoli - "10 milioni di dollari (lordi) a stagione come base fissa per i prossimi 5 anni a partire da giugno 2022, più una serie di bonus e i benefit (casa, auto, voli)”. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato le cifre esatte dell'offerta del Toronto per Lorenzo Insigne.

Insigne

Insigne Toronto cifre offerta