CorSera - Sarri vuole la Juventus: sarà in Italia nel weekend, vorrebbe cogliere l'occasione di una vita

Sarri-Juventus, ci siamo quasi. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, l'ex tecnico azzurro va verso Torino ad ampie falcate. Così dopo la festa per il suo primo titolo della carriera, il tecnico toscano è pronto a tornare in Italia già nel weekend per far visita ai genitori. Il nodo sul suo futuro, tuttavia, non si è ancora completamente sciolto anche se la è vicina. Ieri a Londra, prima di raggiungere Madrid per la finale di Champions, c’era anche l’intermediario Fali Ramadani, ovvero l’agente che ha curato il trasferimento del tecnico da Napoli ai blues. Il procuratore ha avuto un contatto preliminare con Marina Granovskaia, il braccio destro di Roman Abramovic.

Sarri alla Juventus, fumata bianca in arrivo

Sarri vuole la Juventus. Dovendo fare i conti con il mercato bloccato e avendo fronteggiato tifosi ostili per gran parte della stagione, il mister - rivela il CorSera - ora vorrebbe cogliere l’occasione della vita e coniugare a Torino risultati e bel gioco. Filtrano segnali d'apertura a Londra, perché è stato già individuato l'ex Frankie Lampard come possibile sostituto. Tuttavia la parola fine non è ancora giunta: dopo la vittoria di Baku, il presidente del Chelsea è nel pieno delle riflessioni.