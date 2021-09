CorSera - Napoli, pratica risolta in 10 minuti! E spunta un elemento fondamentale

Napoli Calcio - Tutto facile per il Napoli al Maradona contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Ecco quanto riporta il Corriere della Sera:

Bastano dieci minuti al Napoli per tornare in balconata, ed è sempre Osimhen ad avere le chiavi dell’attico (scatta in profondità, riceve da Zielinski e infila Cragno; poi si procura il rigore per il 2-0 nella ripresa), da dove Luciano Spalletti ha deciso di dominare il Golfo e tutto il campionato.

Un gol per tempo, senza stress. Con la sicurezza che soltanto una squadra solida e convinta può avere.