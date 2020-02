CorSera - Mertens regista offensivo del Napoli, il belga mette nel mirino Hamsik! Ospina ancora titolare a Brescia

Ultime notizie calcio Napoli - Ha il piede caldo Dries Mertens, che contro il Cagliari ha realizzato il gol numero 120 con la maglia azzurra e che ora ha messo nel mirino Marek Hamsik, recordman per sigilli siglati della storia del Napoli con 121 reti all'attivo. Come sottolineato dal "Corriere della sera" oggi in edicola, il belga è considerato da Gennaro Gattuso un autentico regista offensivo ed anche stasera dovrebbe partire titolare, al pari di David Ospina, ancora una volta preferito ad Alex Meret.

Dries Mertens Napoli