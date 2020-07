Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Il Napoli evita il k.o. soltanto per questione di centimetri, mostrando grosse lacune difensive. Il bilancio per i partenopei non è affatto incoraggiante: pressione e possesso palla, questa è la filosofia del Sassuolo e il Napoli porta a casa la vittoria resistendo all’assalto ma assistito dalla fortuna. Gattuso salva soltanto la vittoria. E la resistenza"