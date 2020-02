Corsera celebra il blitz a Cagliari: Napoli operaio, quadrato e solido! Gattuso vince senza badare alla bellezza

Ultimissime calcio Napoli, l'edizione odierna del Corriere della Sera celebra la vittoria degli uomini di Gattuso in Sardegna usando parole al miele.

Il calcio è un gioco semplice, Gattuso è bravo a non complicarlo. Meglio far giocar male gli altri e vincere da squadra, che ostinarsi a inseguire il sogno del predominio del campo. Ecco, a Cagliari il Napoli ha dato continuità all’idea di collettivo, ha dato sostanza al pensiero unico dell’utilità, non a quello della bellezza. Gattuso ha chiesto ai giocatori di mettersi in tuta, quella da operaio.

Squadra quadrata, solida. Che inizia ad avere una identità: passaggi semplici, provando sempre a impostare nella propria area, risalendo il campo con lucidità, senza per forza affidarsi alla velocità della gamba che in questo momento non c’è.