Icardi-Inter, CorSera: Alta tensione, Wanda Nara pensa di restare e fare causa per mobbing al club!

Calciomercato Napoli - Sarebbero sempre più tesi i rapporti tra l'Inter e Icardi che potrebbe decidere di restare e fare causa di mobbing come si legge sul Corriere della Sera. La Ssc Napoli è in agguato

"La moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, è invece convinta che la società voglia escludere il marito da tutte le liste (Serie A e Champions), il che significa che la punta non giocherà in nessuna competizione. Due versioni differenti, ma la società smentisce con forza di aver detto di volerlo escludere. Il rischio per l’argentino è allenarsi senza mai vedere il campo, un po’ quello che accadde ad Antonio Cassano con la Sampdoria. Un precedente non indifferente, perché l’Inter ha il diritto di non inserire la punta in lista e confinarla in una sorta di limbo. Il club non è obbligato ad assegnargli neppure il numero, volendo può anche non consegnare a nessuno la maglia «9». Se Icardi è rimasto fermo sulla sua posizione, la mossa dell’Inter ha mandato su tutte le furie Wanda Nara. La moglie del giocatore nei giorni scorsi aveva parlato due volte con la Roma, pronta a fare ponti d’oro a Icardi e a metterlo al centro del progetto. Il giocatore però non vuole saperne, neanche le lusinghe del Napoli lo attirano. Wanda però non si aspettava questo irrigidimento dell’Inter. I rapporti sono tesi da tempo. La signora ha interpretato il colloquio come una possibile esclusione dalle liste e questo potrebbe scatenare una reazione a catena. Se davvero dovesse accadere, Wanda e il giocatore valuterebbero se intentare causa per mobbing al club. Una strada impegnativa da seguire, ma vari avvocati hanno offerto consulenza legale alla coppia. L’Inter comunque è stata ferma nel ribadire e nel negare che nella discussione sia stata mai pronunciata la parola «lista»".