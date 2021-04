Corsa Champions, calendario più facile per il Napoli: vantaggio sull'Atalanta negli scontri diretti

Ultime notizie Napoli. Oggi La Repubblica fa il punto sulla corsa Champions, con Milan, Juventus, Atalanta e Napoli appollaiate in pochi punti alle spalle dell'Inter: quattro squadre in soli tre punti.

Corsa Champions

Il Napoli adesso deve giocare ancora sei partite, tre in casa e tre in trasferta, ma non ci sono scontri con le big all'orizzonte. Lunedì c'è il Torino, poi Cagliari e Spezia, entrambe a caccia della salvezza, Udinese, Fiorentina e Verona. Un calendario certamente abbordabile rispetto alle altre: il Milan, ad esempio, deve sfidare ancora Lazio, Juventus e Atalanta, così come la Juve deve ancora affrontare l'Inter.

Classifica avulsa

Il Napoli è in vantaggio con l’Atalanta negli scontri diretti, ma paga dazio nei confronti del Milan. Con la Juventus dipenderà dalla differenza reti generale e la lotta è aperta (bianconeri a +35, azzurri a +34).