CorrSera - Il bonus etico di Neymar: sei milioni l’anno per salutare i tifosi

Ultime calcio - Mezzo milione di euro al mese per dire ciao ai tifosi. Non per farli gioire con un gol, ma proprio per salutarli, con la manina. È solo uno dei dettagli — chiamiamoli così — contenuti nel contratto choc che Neymar (foto) ha firmato col Psg nel 2017 e che ha stravolto il mondo del calcio, alterandone gli equilibri economici e gonfiando una bolla che sta per scoppiare.

