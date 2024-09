CorrSera - Fonseca si gioca la panchina contro l'Inter, circolano già i nomi dei possibili sostituti

Calciomercato Milan - Non è un bel periodo in casa rossonera. Con il deby contro l'Inter alle porte, l'allenatore Paulo Fonseca si gioca già la panchina. Ecco quanto raccontato in merito dall'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera:

"Nessun ultimatum da parte della dirigenza, con Ibrahimovic, Furlani e Moncada che hanno parlato a lungo martedì notte dopo la partita, quando il tecnico era già andato a casa. Ma è chiaro che il derby sarà un crocevia. Qualcosa di molto simile a un’ultima spiaggia. L’ennesimo flop potrebbe segnare il destino di Fonseca, che in estate ha firmato un contratto triennale a 2,5 milioni netti a stagione. A proposito: ieri Stefano Pioli ha rescisso firmando per l’Al-Nassr e facendo risparmiare al club rossonero circa 6 milioni lordi che potrebbero essere reinvestiti per un nuovo tecnico.



Fra i nomi che circolano c’è quello di Edin Terzic, che ha trascinato il Dortmund alla finale di Champions poi persa col Real. Martedì era a San Siro. Si parla di un contatto telefonico già avvenuto, ma il Milan smentisce. Per qualità e filosofia di gioco, è un profilo che rientra nei parametri del progetto rossonero. Anche se dopo questa fallimentare partenza è lecito chiedersi se non sarebbe meglio affidarsi piuttosto a un professionista che conosca bene la serie A.

Non è però l’unica pista, visto che ci sono altri allenatori di livello liberi, come Maurizio Sarri, Max Allegri (che risolverebbe parecchi problemi ma che pare non essere in rapporti eccellenti con Ibrahimovic), poi Thomas Tuchel, Sergio Conceicao, Igor Tudor".