CorrSera - Cavani lascia il PSG dopo 7 anni, addio anzitempo e niente Champions

Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto della situazione su alcuni giocatori che lasceranno le loro squadre al 30 giugno:

"Edinson Cavani (ex Napoli) dopo sette anni di batoste in Europa con il Paris Saint Germain aveva finalmente tagliato il traguardo dei quarti, che adesso valgono la finale a 8 squadre prevista dalla Uefa a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Ma sia lui che il suo compagno Thomas Meunier hanno deciso di non prolungare per altri due mesi con il club francese: El Matador dovrebbe andare all’Atletico Madrid, mentre per il terzino belga c’è già l’accordo con il Borussia Dortmund, proprio la squadra che è stata eliminata dal Psg in Europa. Considerato che mancano ancora otto giorni alla scadenza dei contratti, non si escludono altre fughe in avanti e non solo nel calcio francese, l’unico a fermarsi per l’emergenza Covid. Il problema, al di là delle questioni personali come la rottura di fatto tra Cavani e Leonardo che ha parlato esplicitamente di «fine ciclo», è anche di natura assicurativa: infortunarsi nei due mesi di prolungamento extra potrebbe costare un capitale".