Corriere Fiorentino - Nessuno ha avuto un impatto forte come Spalletti e Italiano sulle squadre finora

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere Fiorentino scrive: "Numeri che certificano un impatto notevole, in termini di gioco e risultati ma non solo, perché sia Italiano che Spalletti hanno saputo lavorare anche a livello mentale sulle squadre a disposizione. In uno spogliatoio per molti a fine ciclo l’allenatore viola ha saputo ricostruire l’autostima generale arrivando a impiegare tutti i calciatori, mentre Spalletti a Napoli ha raccolto la squadra dopo la delusione per la mancata qualificazione alla Champions trasformandola (ad oggi) nella principale pretendente allo scudetto insieme all’Inter campione in carica".