Corriere della Sera - Incontro tra Sarri e Cristiano Ronaldo in costa azzurra, stabilito il ruolo in cui giocherà CR7

Se ne era parlato tanto ed alla fine è avvenuto questo incontro: Maurizio Sarri ha avuto la possibilità di confrontarsi di persona con Cristiano Ronaldo in vista dlela prossima stagione. I due sono stati beccati ieri in Costa Azzurra, a Villefranche-sur-Mer. Il tecnico ha ribadito al fenomeno portoghese la sua intenzione di avvicinarlo alla porta, facendogli ricoprire il ruolo di falso nove per avvicinarlo alla porta e, al contempo, garantirgli una maggiore libertà. A riferirlo è il Corriere della Sera.