Emergenza Coronavirus, i sindaci insorgono: "400 milioni sono briciole, ripartizione iniqua!"

Notizie - Non è bastato l'anticipo di 400 milioni rispetto alla manovra da 4,3 miliardi stanziato dal Governo per aiutare i più deboli. A quanto pare, infatti, sono molti i i sindaci che hanno ritenuto poco sufficiente la suddetta cifra, a partire dai sindaci campani leghisti che addirittura hanno parlato di "briciole". A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea come per molti sindaci sia stata iniqua. Milano, infatti, ha avuto 7.3 milioni di euro mentre Roma ben 15 milioni. L'assessore comunale al Bilancio del Comune lombardo Roberto Tasca, ha commentato così:

"Una ripartizione iniqua. È la stessa cifra che il Comune ha raccolto con le donazioni al fondo di mutuo soccorso".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Roberto Pella, vicepresidente dell’Anci:

"Bene i 400 milioni per la prima fase, ma credo che per dare una risposta più adeguata serva lo stanziamento di almeno 1 miliardo di euro".