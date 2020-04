Coronavirus, azzurri pronti al taglio stipendio. Ma il c'è il nodo delle multe in sospeso

Notizie Calcio Napoli - Crisi coronavirus, anche in casa Napoli inizia il confronto sul taglio degli stipendi. Ma come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, nel club azzurro la situazione è decisamente più complicata che altrove. Perché la questione delle multe, scaturite dall'ammutinamento dello scorso 5 novembre, resta ancora una ferita aperta che ora rischia di intralciare, rallentare o innervosire questa nuova situazione.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, all'epoca furioso, aveva prima richiesto di multare per 2.5 milioni di euro complessivi l'intera squadra. Poi c'era stato un parziale riavvicinamento durante la cena di fine anno, ma la tregua, spiega il quotidiano, è servita solo a frenare l'inter della battaglia legale. Adesso sono passati 5 mesi e la questione è ancora sul tavolo e ora si intreccia strettamente con questa nuova. La squadra, sia chiaro, non ha intenzione di farsi indietro, ma un clima più sereno sarebbe stato sicuramente d'aiuto per trovare un punto d'incontro quanto prima tra le parti. Entrambi i lati - evidenzia il giornale - dovranno mostrare senso di responsabilità nell'interesse reciproco, senza ulteriori figuracce e nuove inutili battaglie interne.