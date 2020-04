Coronavirus Napoli, guarisce bambino di tre mesi: curato a casa grazie alle videochiamate del pediatra

Ultime notizie. Una storia a lieto fine, quella raccontata dall'edizione odierna di Repubblica: un bambino di tre mesi, residente a Succivo nel casertano, è riuscito a sconfiggere il contagio del Covid-19. La particolarità della vicenda è che tutto è avvenuto tra le mura domestiche grazie all'aiuto della pediatra di base che per mezzo di videochiamate si è tenuta costantemente in contatto con gli specialisti dell’ospedale Santobono. Il doppio tampone di controllo ha dato esito negativo. Può tirare un sospiro di sollievo la famiglia, dove la mamma del piccolo è ancora ammalata, ma fortuntamente in buone condizioni, mentre è guarita anche la nonna.