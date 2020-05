Coronavirus Napoli, CdM: De Magistris studia la delibera, 'ok' a bar e ristoranti per mettere tavoli gratis all'aperto ovunque!

Ultimissime Coronavirus Napoli - Più tavolini e sedie all’aperto, e senza pagamento della Cosap, per bar e ristoranti a Napoli che hanno spazio a sufficienza per garantire il distanziamento sociale. Ma solo fino al 31 ottobre prossimo, quando comunque gli spazi esterni sarebbero meno utilizzabili per via del clima. E' questa la decisione contenuta in una bozza di delibera che può arrivare in giunta nelle prossime 48 ore.

Così il Comune di Napoli prova ad aiutare i gestori di questo genere di attività rivolte al pubblico anche sulla base di quanto annunciato dal sindaco de Magistris che ha detto di volere «una città aperta h24», sfidando la chiusura alle 23 imposta dall’ordinanza regionale per arginare il caos della Movida, convinto che «mettere orari rigidi sia causa di maggiori assembramenti, mentre invece bisogna aprire tutto e liberare spazi». Il tutto, con pochi, pochissimi limiti legati per lo più al numero dei bagni in proporzione ai clienti; e chiaramente, con la possibilità di incrementare tavoli e sedie che non interferiscano con altre attività commerciali o abitazioni limitrofe.

