Coronavirus, mascherine e respiratori: cento aziende campane pronte alla riconversione

Ultime coronavirus - Sono cento le aziende della Campania che hanno deciso di rimettersi in gioco e di trasformare la loro produzione per contribuire alla battaglia contro il virus, appartengono ai settori più disparati, dalla moda all'aerospazio, si sono riunite attorno alla Federico II che s'è trasformata in polo d'aggregazione, punto di riferimento per fornire supporto e strutture in grado di affrontare il percorso verso la riconversione nel migliore dei modi prima ancora di chiedere i permessi e le validazioni ufficiali alle autorità competenti.

In Campania cento aziende pronte a produrre macherine e respiratori

Come riporta Il Mattino: