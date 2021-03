Coronavirus Italia, Draghi vuole riaprire alcune scuole dopo Pasqua anche in zona rossa: i dettagli

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito agli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia e alle decisioni del Premier Draghi:

"Allarmato dalla crescita dei ricoveri nelle terapie intensive e dalle 551 vittime dell’ultimo bollettino, il numero più alto dalla fine di gennaio, Mario Draghi ha voluto riaprire con largo anticipo il dossier delle misure di contrasto al Covid, che scadono il 6 aprile. Per confermare il sistema regionale dei colori e delle fasce di rischio e decidere se mantenere le chiusure oppure consentire le prime riaperture servirà un nuovo decreto, al quale il premier vuole arrivare con un percorso di massima condivisione: cabina di regia politica con i capi delegazione dei partiti già nelle prossime ore, confronto con le Regioni e poi con i due rami del Parlamento.

Tra i ministri più d’uno si dice convinto che le limitazioni agli spostamenti e la chiusura di tante attività economiche e dei pubblici esercizi saranno prorogate per una o due settimane dopo le vacanze pasquali, ma sono indiscrezioni che Palazzo Chigi non conferma. La linea comunicativa è «evitare lo stillicidio di date», perché le decisioni saranno guidate dalla curva dei contagi. La più attesa riguarda la riapertura delle scuole, almeno per i bambini più piccoli. Valutazione delicata, che il premier intende fare la prossima settimana sulla base dei dati aggiornati".