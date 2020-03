Repubblica - Immobile al fianco dei tifosi della Lazio per la raccolta fondi per mascherine e respiratori

Notizie calcio - Coronavirus Italia: Ciro Immobile, attaccante della Lazio, si è messo in gioco in prima linea per l'emergenza Coronavirus. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica - Roma ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"A proposito dell’emergenza, fin dai primi giorni Immobile ha partecipato a donazioni e iniziative benefiche: l’ultima è la raccolta fondi lanciata dalla Curva Nord a favore dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, per comprare mascherine e autorespiratori".