Coronavirus Italia, dal 3 dicembre riparte il coprifuoco alle 00.00: tutte le novità

Aggiornamento coronavirus Italia - Cosa succederà dal 3 dicembre in poi quando scadrà l'attuale Dpcm? Nel frattempo il governo è stato chiaro per quanto riguarda il Natale e le festività: niente veglioni, cenoni e festeggiamenti. Ci si affida al buon senso degli italiani non potendo controllare tutte le abitazioni del territorio, ma si consiglia di condividere queste giornate solo con parenti di primo grado e con gli anziani preferibilmente blindati a casa.

Coronavirus Italia, le novità dal prossimo 3 dicembre

Ecco quanto riporta Il Mattino sulle prossime direttive: