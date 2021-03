Coronavirus: in Italia diminuiscono i contagi, ma aumentano ricoveri e decessi

Ultimissime notizie. Oggi il Corriere della Sera fa il punto sui dati della pandemia di coronavirus in Italia: si rende noto che il Covid-19 in Italia ha contagiato altre 13.846 persone. Un dato «basso» per il solito effetto lunedì (con il calo drastico dei tamponi molecolari e antigenici processati: 169.196 contro i 277.086 di domenica). Ma stavolta è inferiore pure ai 15.267 di una settimana prima e ai 13.902 di due lunedì fa, un segnale di rallentamento dell’epidemia.

Coronavirus, tutti i dati in Italia

Il tasso di positività dei soli tamponi molecolari è stato del 12,4%, oltre un punto in meno di sette giorni prima, mentre i dimessi e i guariti in 24 ore sono stati 32.720. Ma ci sono anche segnali meno incoraggianti. I decessi notificati ieri sono stati 386 (portando il totale a 105.328 da febbraio 2020): scorrendo i bollettini del ministero della Salute è il valore più alto per un lunedì dallo scorso 25 dicembre.

Le ospedalizzazioni, poi, non mostrano alcun segno di rallentamento: i ricoverati fino a ieri pomeriggio erano saliti a 31.559 (con un aumento di 627) di cui 3.510 in terapia intensiva (in salita di 62). Secondo Agenas i positivi al coronavirus nel nostro Paese occupano il 39% dei letti di terapia intensiva (la soglia d’allarme scatta dal 30% ed è stata superata in dodici regioni) e il 42% di quelli nell’area non critica (con soglia al 40%, oltrepassata in cinque regioni).