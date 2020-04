Coronavirus, in Campania tra una settimana può partire la fase 2: via libera a cantieri, lidi e cibo da asporto

Ultime notizie - Il Coronavirus nella giornata di ieri ha fatto registrare un calo notevole dei contagi ed è per questo che risulta essere ipotizzabile la fase 2. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", infatti, la nuova fase della lotta contro il Covid-19 potrebbe partire anche tra 7 o 10 giorni e dovrebbe prevedere la riapertura dei lidi, i cantieri ma si pensa anche al delivery, al food da asporto di cibo cotto per aprire in maniera graduale e sensata a un settore strategico dell'economia campana e del capoluogo: Napoli.